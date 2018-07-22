Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу та здобув Кубок Мохаммеда Алі

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії у першій важкій ваговій категорії зустрілися українець Олександр Усик та росіянин Мурат Гассієв. Двобій пройшов у СК “Олімпійський” в Москві, передає УНН.

Перші раунди двобою пройшли у розвідці обох боксерів. При цьому український чемпіон провів більшу кількість ударів та частіше переміщався по рингу. У четвертому раунді попри більшу роботу рук Усик пропустив наприкінці трихвилинки удар в бороду.

Проте за підсумками шести раундів українець потрапив по супернику значну кількість ударів серед яких переважали джеби. У 8-й 3-хвилинці Усик потрапив по росіянину аперкотом.

Загалом Усик проводив бій в комбінаційній манері раз-по-раз завдаючи потраплянь по росіянину. У підсумку протистояння пройшло усі 12 раундів і за результатами суддів перемогу з рахунком 120:108, 119:109, 119:109 здобув наш співвітчизник.

Таким чином, він став абсолютним чемпіоном світу і володарем поясів WBO, WBA, WBA, IBF та журналу Ring Magazine.

Додамо також, крім трофею Алі та статусу абсолютного чемпіона світу, Усик отримає 10 млн. дол. призових.

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