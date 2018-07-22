Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира и завоевал Кубок Мохаммеда Али
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе встретились украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. Поединок прошел в СК “Олимпийский” в Москве, передает УНН.
Первые раунды поединка прошли в разведке обеих боксеров. При этом украинский чемпион провел большее количество ударов и чаще перемещался по рингу. В четвертом раунде несмотря на большую работу рук Усик пропустил в конце трехминутки удар в бороду.
Однако по итогам шести раундов украинец попал по сопернику значительное количество ударов среди которых преобладали джебы. В 8-й 3-минутке Усик попал по россиянину апперкотом.
В общем Усик проводил бой в комбинационной манере раз за разом нанося попаданий по россиянину. В итоге противостояние прошло все 12 раундов и по результатам судей победу со счетом 120:108, 119:109, 119:109 одержал наш соотечественник.
Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира и обладателем поясов WBO, WBA, WBA, IBF и журнала Ring Magazine.
Добавим также, кроме трофея Али и статуса абсолютного чемпиона мира, Усик получит 10 млн. долл. призовых.