Олександр Рувін розповів подробиці про дослідження російського протикорабельного комплексу “Бал”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Мобільний береговий ракетний комплекс протикорабельної оборони (БРК) "Бал" знаходиться на озброєнні російської армії з 2008 року. Його призначення – захист берегових об'єктів та інфраструктури морського побережжя шляхом контролю територіальних вод і проливних зон, виявлення й ураження надводних цілей. Однак нині рашисти використовують його для ударів по українських цивільних, інфраструктурних та військових об’єктах України. Про це журналістам УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, експерт-вибухотехнік Олександр Рувін.
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"Дослідження такого типу ракет для нас не нові, протикорабельні комплекси "Бал" вже використовувалися російськими окупантами для обстрілів міст України. Ракети Х-35/Х-35У, порівняно з Х-101, характерні малим розміром та низькою висотою польоту. Для прикладу, довжина Х-101 становить близько 7,4 м, а Х-35/Х-35У – 3,8 м. Внаслідок цього ускладняється робота нашої протиповітряної оборони. Ворог намагається завдати найбільш відчутних руйнівних ударів всіма доступними засобами", – зазначив Олександр Рувін.
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Він розповів, що ракетний комплекс "БАЛ" складається з самохідного командного пункту управління та зв’язку (до 2 одиниць), пускових установок (до 4 одиниць), кожна з яких несе 8 протикорабельних ракет, а також транспортно-перевантажувальних машин для забезпечення подальших залпів (до 4 одиниць).
“Російськими терористами в БРК "БАЛ" використовуються ракети Х-35/Х-35У, які призначені для знищення кораблів. Бойове застосування дозвукової крилатої ракети Х-35У передбачає ураження цілі із заздалегідь відомими координатами, які вводять з командного пункту безпосередньо перед пуском. Дальність ураження цілей ракетою Х-35У складає до 260 км”, - зазначив директор КНДІСЕ.
Після пуску та скидання стартового двигуна, використовується турбореактивний двигун і ракета виконує самостійний політ.
“Навігація ракети забезпечується за допомогою інерціальної навігаційної системи з корекцією зі супутників. Політ проходить на надмалій висоті від 10 до 15 метрів з огинанням рельєфу місцевості за допомогою радіовисотоміру і при сталій дозвуковій швидкості М=0,8-0,85. Детонування проникаючої осколково-фугасної бойової частини (вагою близько 145 кг) відбувається після контакту з визначеною ціллю або методом повітряного підриву”, - резюмував Олександр Рувін.
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У КНДІСЕ повідомили, що росія обстрілює Україну щонайменше дев’ятьма різними типами ракет, серед яких - крилаті ракети наземного, повітряного і морського базування. Найчастіше обстріли ведуться з території росії, білорусі, Чорного та Каспійського морів. На ряду з сучасною зброєю країна-агресор використовує ракети з минулого століття.