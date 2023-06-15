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Олександр Рувін розповів подробиці про дослідження російського протикорабельного комплексу “Бал”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Мобільний береговий ракетний комплекс протикорабельної оборони (БРК) "Бал" знаходиться на озброєнні російської армії з 2008 року. Його призначення – захист берегових об'єктів та інфраструктури морського побережжя шляхом контролю територіальних вод і проливних зон, виявлення й ураження надводних цілей. Однак нині рашисти використовують його для ударів по українських цивільних, інфраструктурних та військових об’єктах України. Про це журналістам УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, експерт-вибухотехнік Олександр Рувін.

Олександр Рувін розповів подробиці про дослідження російського протикорабельного комплексу “Бал”

Цитата

"Дослідження такого типу ракет для нас не нові, протикорабельні комплекси "Бал" вже використовувалися російськими окупантами для обстрілів міст України. Ракети Х-35/Х-35У, порівняно з Х-101, характерні малим розміром та низькою висотою польоту. Для прикладу, довжина Х-101 становить близько 7,4 м, а Х-35/Х-35У – 3,8 м. Внаслідок цього ускладняється робота нашої протиповітряної оборони. Ворог намагається завдати найбільш відчутних руйнівних ударів всіма доступними засобами", – зазначив Олександр Рувін.

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Він розповів, що ракетний комплекс "БАЛ" складається з самохідного командного пункту управління та зв’язку (до 2 одиниць), пускових установок (до 4 одиниць), кожна з яких несе 8 протикорабельних ракет, а також транспортно-перевантажувальних машин для забезпечення подальших залпів (до 4 одиниць).

“Російськими терористами в БРК "БАЛ" використовуються ракети Х-35/Х-35У, які призначені для знищення кораблів. Бойове застосування дозвукової крилатої ракети Х-35У передбачає ураження цілі із заздалегідь відомими координатами, які вводять з командного пункту безпосередньо перед пуском. Дальність ураження цілей ракетою Х-35У складає до 260 км”, - зазначив директор КНДІСЕ.

Після пуску та скидання стартового двигуна, використовується турбореактивний двигун і ракета виконує самостійний політ.

“Навігація ракети забезпечується за допомогою інерціальної навігаційної системи з корекцією зі супутників. Політ проходить на надмалій висоті від 10 до 15 метрів з огинанням рельєфу місцевості за допомогою радіовисотоміру і при сталій дозвуковій швидкості М=0,8-0,85. Детонування проникаючої осколково-фугасної бойової частини (вагою близько 145 кг) відбувається після контакту з визначеною ціллю або методом повітряного підриву”, - резюмував Олександр Рувін.

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Раніше

У КНДІСЕ повідомили, що росія обстрілює Україну щонайменше дев’ятьма різними типами ракет, серед яких - крилаті ракети наземного, повітряного і морського базування. Найчастіше обстріли ведуться з території росії, білорусі, Чорного та Каспійського морів. На ряду з сучасною зброєю країна-агресор використовує ракети з минулого століття.

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