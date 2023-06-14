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Конкретні пiдроздiли та поіменний перелік прізвищ окупантів: у КНДІСЕ розповіли про інформацію з ноутбуків російських військових

Київ • УНН

 • 1891295 перегляди

КИЇВ. 14 чкрвня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дослідили ноутбуки та мобільні телефони російських військових, які ті поспішно залишили, коли тікали з Київської області. В одному з ноутбуків експертам вдалося відновити інформацію про конкретні підрозділи та поіменний перелік російських військовослужбовців, причетних до вчинення злочинів на Київщині під час окупації навесні минулого року, передає УНН.

Конкретні пiдроздiли та поіменний перелік прізвищ окупантів: у КНДІСЕ розповіли про інформацію з ноутбуків російських військових

Цитата

"З початку війни в багатьох районах Київської та Чернігівської областей було відсутнє електропостачання, однак відеофіксатори, які працювали від безперебійних джерел живлення певний час виконували свої функції та фіксували дії окупантів. Після деокупації регіону всі камери були передані нам на дослідження. Макарів, Бородянка, Ірпінь, Буча, Гостомель та інші населені пункти – за всіма цими напрямками ми аналізували дані з відеореєстраторів.

Крім того, маємо випадки, коли після звільнення Київською області, окупанти дуже швидко збирались і тікали, тому залишали певні речі в тому числі комп’ютери та телефони з інформацією, що також представляє інтерес для українських правоохоронців. Таких об’єктів дослідження менше, тому що загальновідомо, що російські військові смартфонів із собою не мають, їх у цьому обмежують, але випадки трапляються.

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В одному із залишених ноутбуків вдалося відновити документи з переліком підрозділів та прізвищами російських військовослужбовців, які в певний період часу перебували на території України. Ця інформація передана правоохоронним органам для подальшого аналізу та співставлення з подіями, які стали відомі в межах розслідування вчинених росіянами злочинів", – зазначають експерти КНДІСЕ.

Додамо

Фахівці Інституту пояснюють, що з технічної точки зору слідчим органам складно обробити такі масиви інформації, тим паче, що записи іноді мають специфічні формати і для її представлення потрібні спеціальні технічні засоби.

“Досить складно шукати військовослужбовців, коли немає про них жодної інформації, бо це можуть бути люди з будь-якої точки росії, але коли встановлено підрозділ, прізвище та інші персональні дані, шанси на вдалу ідентифікацію в рази збільшуються. Власне співставлення фактів – компетенція правоохоронців, але саме експерти вирішують локальні завдання, щоб це стало можливим.

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Зусилля всіх українців, правоохоронців та судових експертів консолідовані та мають єдину мету – встановлення істини, справедливості та притягнення винних до відповідальності. Чим більше інформації вдасться зібрати, дослідити та отримати висновки, тим більш об’єктивним і доказовим буде розслідування цих справ”, - наголошують експерти.

Раніше

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз продемонстрували, як саме вони проводили експертизу з ідентифікації осіб військовослужбовців, які розстріляли в спину двох цивільних людей на Київщині в березні 2022 року.

За словами експертів КНДІСЕ, в процесі дослідження ідентифікації осіб окупантів вони вивчали різні риси обличчя, такі як форма та розміри голови, носа, вух і губ, щелепи та інші комплексні ознаки (відстань між очима, кут нахилу та форма брів, загальна симетрія та контури обличчя тощо).

Також досліджувалися особливості зовнішнього вигляду військових рф (пов’язки на зброї, шеврони, характерні дефекти форми тощо).

За результатами експертизи, аналізу кадрів з відео та наданих слідством порівняльних зразків, особи росіян були встановлені, а висновок експертизи передано слідству для подальшого притягнення винних до відповідальності в українському та міжнародному судах.

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