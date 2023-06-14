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Конкретные подразделения и поименный перечень фамилий оккупантов: в КНИИСЭ рассказали об информации с ноутбуков российских военных

Киев • УНН

 • 1891295 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследовали ноутбуки и мобильные телефоны российских военных, которые те поспешно оставили, когда бежали из Киевской области. В одном из ноутбуков экспертам удалось восстановить информацию о конкретных подразделениях и поименный перечень российских военнослужащих, причастных к совершению преступлений на Киевщине во время оккупации весной прошлого года, передает УНН.

Конкретные подразделения и поименный перечень фамилий оккупантов: в КНИИСЭ рассказали об информации с ноутбуков российских военных

Цитата

"С начала войны во многих районах Киевской и Черниговской областей отсутствовало электроснабжение, однако видеофиксаторы, которые работали от бесперебойных источников питания некоторое время выполняли свои функции и фиксировали действия оккупантов. После деоккупации региона все камеры были переданы нам на исследование. Макаров, Бородянка, Ирпень, Буча, Гостомель и другие населенные пункты – по всем этим направлениям мы анализировали данные с видеорегистраторов.

Кроме того, есть случаи, когда после освобождения Киевской области, оккупанты очень быстро собирались и убегали, поэтому оставляли определенные вещи в том числе компьютеры и телефоны с информацией, что также представляет интерес для украинских правоохранителей. Таких объектов исследования меньше, потому что общеизвестно, что российские военные смартфонов с собой не имеют, их в этом ограничивают, но случаи случаются.

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В одном из оставленных ноутбуков удалось восстановить документы с перечнем подразделений и фамилиями российских военнослужащих, которые в определенный период времени находились на территории Украины. Эта информация передана правоохранительным органам для дальнейшего анализа и сопоставления с событиями, которые стали известны в рамках расследования совершенных россиянами преступлений", – отмечают эксперты КНИИСЭ.

Добавим

Специалисты Института объясняют, что с технической точки зрения следственным органам сложно обработать такие массивы информации, тем более, что записи иногда имеют специфические форматы и для ее представления нужны специальные технические средства.

“Достаточно сложно искать военнослужащих, когда нет о них никакой информации, потому что это могут быть люди из любой точки россии, но когда установлено подразделение, фамилия и другие персональные данные, шансы на удачную идентификацию в разы увеличиваются. Собственно сопоставление фактов – компетенция правоохранителей, но именно эксперты решают локальные задачи, чтобы это стало возможным.

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Усилия всех украинцев, правоохранителей и судебных экспертов консолидированы и имеют единую цель – установление истины, справедливости и привлечения виновных к ответственности. Чем больше информации удастся собрать, исследовать и получить выводы, тем более объективным и доказательным будет расследование этих дел”, - отмечают эксперты.

Ранее

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продемонстрировали, как именно они проводили экспертизу по идентификации лиц военнослужащих, которые расстреляли в спину двух гражданских людей на Киевщине в марте 2022 года.

По словам экспертов КНИИСЭ, в процессе исследования идентификации лиц оккупантов они изучали различные черты лица, такие как форма и размеры головы, носа, ушей и губ, челюсти и другие комплексные признаки (расстояние между глазами, угол наклона и форма бровей, общая симметрия и контуры лица и т.д.).

Также исследовались особенности внешнего вида военных рф (повязки на оружии, шевроны, характерные дефекты формы и т.д.).

По результатам экспертизы, анализа кадров с видео и предоставленных следствием сравнительных образцов, личности россиян были установлены, а заключение экспертизы передано следствию для дальнейшего привлечения виновных к ответственности в украинском и международном судах.

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