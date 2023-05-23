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Експерти КНДІСЕ виявили “лайфхак”, який використовують росіяни для своїх авіабомб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Під час дослідження керованих авіаційних бомб, якими країна-агресор атакує Україну по всій лінії фронту, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дійшли висновку, що росіяни використовують модифіковані старі авіабомби ФАБ-500, встановлюючи на них так званий уніфікований модуль планування та корекції (УМПК), внаслідок чого вони стають прямим аналогом виробу УПАБ-500 (від рос. «управляемая планирующая авиационная бомба»), передає УНН.

Деталі

За словами експертів КНДІСЕ, саме УПАБ-1500 (довжина сстановить близько 5 м, загальна вага близько 1500 кг, маса бойової частини – близько 1000 кг) та більш легка УПАБ-500 (вага – близько 500 кг та маса бойової частини – близько 390 кг) є найсучаснішими авіабомбами у росіян, однак зважаючи на те, що УПАБ росія виготовляти швидкими темпами не здатна, вороги використовують їх здешевлені версії.

Цитата

“Принцип роботи керованої авіабомби полягає у тому, що після пуску з літака вона активує свою систему керування та використовує різні сенсори для визначення свого положення в просторі та взаємодії з наведенням на ціль.

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Авіаційні бомби з УМПК мають системи керування, що використовують інерціальну навігацію з корекцією по ГЛОНАСС (Глобальній Навігаційній Супутниковій Системі - ред.). Власне УМПК дозволяє здійснювати керування плануючою траєкторією польоту та досягати цілей на більших відстанях, тобто дальність дії перевищує балістичну траєкторію у тому числі порівняно з керованою авіаційною бомбою”, - розповіли експерти.

У переважній більшості досліджуваних об’єктів, керовані авіабомби складаються з авіаційної бомби, системи керування та комунікації, бортових джерел живлення та допоміжних механізмів.

Найчастіше носіями керованих плануючих авіабомб є винищувачі «Су-30» та «Су-35», винищувачі-бомбардувальники «Су-34», штурмовики «Су-24», фронтові бомбардувальники «Су-24», «Су-25».

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У КНДІСЕ зазначили, що авіація росії може застосовувати авіабомби з УМПК на відстані 50 і більше кілометрів, не перетинаючи кордон України до потенційної зони ураження засобами ППО. Водночас для того, щоб мати такий великий запас відстані до цілі, бомбардувальники мають підніматися на значну висоту, що спрощує виявлення цілі та ураження літака-носія, якщо він таки потрапляє в зону можливого ураження сил протиповітряної оборони України.

Довідка

Керована авіаційна бомба (КАБ) – це вид керованого авіаційного боєприпасу, що використовується авіацією для ураження цілі. У ньому застосовуються системи самонаведення (телевізійна, лазерна, тепловізійна, радіолокаційна, супутникова радіонавігація). Загалом траєкторія польоту є балістичною. Більш сучасною версією КАБ є УПАБ. Основна відмінність між ними полягає у рівні автономності та точності, а також у принципі керування. УПАБ − повністю керований боєприпас, що здатен планувати та відповідно мати більшу дальність ураження.

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