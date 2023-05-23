Эксперты КНИИСЭ обнаружили "лайфхак", который используют россияне для своих авиабомб

Детали

По словам экспертов КНИИСЭ, именно УПАБ-1500 (длина составляет около 5 м, общий вес около 1500 кг, масса боевой части – около 1000 кг) и более легкая УПАБ-500 (вес – около 500 кг и масса боевой части – около 390 кг) являются самыми современными авиабомбами у россиян, однако ввиду того, что УПАБ россия производить быстрыми темпами не способна, враги используют их удешевленные версии.

Цитата

“Принцип работы управляемой авиабомбы заключается в том, что после пуска с самолета она активирует свою систему управления и использует различные сенсоры для определения своего положения в пространстве и взаимодействия с наведением на цель.

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Авиационные бомбы с УМПК имеют системы управления, использующие инерциальную навигацию с коррекцией по ГЛОНАСС (Глобальной Навигационной Спутниковой Системе - ред.). Собственно УМПК позволяет осуществлять управление планирующей траекторией полета и достигать целей на больших расстояниях, то есть дальность действия превышает баллистическую траекторию в том числе по сравнению с управляемой авиационной бомбой”, - рассказали эксперты.

В подавляющем большинстве исследуемых объектов, управляемые авиабомбы состоят из авиационной бомбы, системы управления и коммуникации, бортовых источников питания и вспомогательных механизмов.

Чаще всего носителями управляемых планирующих авиабомб являются истребители «Су-30» и «Су-35», истребители-бомбардировщики «Су-34», штурмовики «Су-24», фронтовые бомбардировщики «Су-24», «Су-25».

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В КНИИСЭ отметили, что авиация россии может применять авиабомбы с УМПК на расстоянии 50 и более километров, не пересекая границу Украины до потенциальной зоны поражения средствами ПВО. В то же время для того, чтобы иметь такой большой запас расстояния до цели, бомбардировщики должны подниматься на значительную высоту, что упрощает обнаружение цели и поражение самолета-носителя, если он таки попадает в зону возможного поражения сил противовоздушной обороны Украины.

Справка

Управляемая авиационная бомба (КАБ) – это вид управляемого авиационного боеприпаса, используемого авиацией для поражения цели. В нем применяются системы самонаведения (телевизионная, лазерная, тепловизионная, радиолокационная, спутниковая радионавигация). В целом траектория полета является баллистической. Более современной версией КАБ является УПАБ. Основное отличие между ними заключается в уровне автономности и точности, а также в принципе управления. УПАБ − полностью управляемый боеприпас, который способен планировать и соответственно иметь большую дальность поражения.