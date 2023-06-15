Олександр Рувін розповів, чому росіяни відправляють бойові літаки в Україну з вимкненими “чорними скриньками”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вивчають так звані “чорні скриньки” - бортові самописці з російських повітряних суден, які збивають українські військові. За словами директора КНДІСЕ Олександра Рувіна, вже зафіксована низка випадків, коли росіяни свідомо вимикають системи бортових самописців, щоб уникнути фіксації параметричних даних про польоти, передає УНН з посиланням на сайт [https://kndise.gov.ua/eksperty-kndise-provodyat-doslidzhennya-bortovyh-samopyscziv-iz-povitryanyh-suden-rosiyan-zbytyh-ukrayinskymy-vijskovymy/] інституту.
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З огляду на те, що головною метою досліджень "чорних скриньок" є отримання та розшифровка інформації про процес польоту, що записана на цих самописцях і яка надалі використовується слідчими органами, росіяни свідомо їх вимикають або відправляють в Україну літаки зовсім без "чорних скриньок", аби відомості про збиття їх літаків не існувало взагалі.
Навіщо потрібні бортові самописці
Як зазначають експерти, у військових повітряних суднах бортові самописці фіксують додаткові параметри, які враховують специфіку їх застосування. Вони можуть реєструвати дані про роботу військових систем, таких як радари, супутникові навігаційні системи, системи підтримки бойових дій тощо, а також спеціальні функції, які забезпечують аудіомовчання. Дослідження цих аспектів вимагають відповідних знань, навичок, програмного забезпечення та інших ресурсів.
Експерти КНДІСЕ зазначають, що бортові самописці є важливим джерелом об’єктивної інформації про події, оскільки вони не мають суб’єктивності та не піддаються впливу людини. Інформація, отримана з аналізу бортових самописців має об’єктивне джерело доказів і може бути використана для проведення повторних досліджень міжнародними організаціями.
Додамо
До початку повномасштабного російського вторгнення на територію України експерти КНДІСЕ брали участь у розслідуванні подій за фактами збиття цивільного пасажирського літака компанії "Malaysia Airlines" рейсу МН17, збитого 17 липня 2014 року в Донецькій області та цивільного пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу 752, збитого 8 січня 2020 року в Ірані.
Нагадаємо
За час війни експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дослідили понад 20 тонн частин та уламків російських ракет і безпілотних літальних апаратів.