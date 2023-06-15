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Александр Рувин рассказал, почему россияне отправляют боевые самолеты в Украину с выключенными "черными ящиками"

Киев • УНН

 • 3208685 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз изучают так называемые “черные ящики” - бортовые самописцы с российских воздушных судов, которые сбивают украинские военные. По словам директора КНИИСЭ Александра Рувина, уже зафиксирован ряд случаев, когда россияне сознательно отключают системы бортовых самописцев, чтобы избежать фиксации параметрических данных о полетах, передает УНН со ссылкой на сайт [https://kndise.gov.ua/eksperty-kndise-provodyat-doslidzhennya-bortovyh-samopyscziv-iz-povitryanyh-suden-rosiyan-zbytyh-ukrayinskymy-vijskovymy/] института.

Александр Рувин рассказал, почему россияне отправляют боевые самолеты в Украину с выключенными "черными ящиками"

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Детали

Учитывая то, что главной целью исследований "черных ящиков" является получение и расшифровка информации о процессе полета, записанной на этих самописцах и которая в дальнейшем используется следственными органами, россияне сознательно их выключают или отправляют в Украину самолеты совсем без "черных ящиков", чтобы сведения о сбивании их самолетов не существовало вообще.

Зачем нужны бортовые самописцы

Как отмечают эксперты, в военных воздушных судах бортовые самописцы фиксируют дополнительные параметры, которые учитывают специфику их применения. Они могут регистрировать данные о работе военных систем, таких как радары, спутниковые навигационные системы, системы поддержки боевых действий и т.д., а также специальные функции, которые обеспечивают аудиомолчание. Исследование этих аспектов требуют соответствующих знаний, навыков, программного обеспечения и других ресурсов.

Эксперты КНИИСЭ отмечают, что бортовые самописцы являются важным источником объективной информации о событиях, поскольку они не имеют субъективности и не поддаются влиянию человека. Информация, полученная из анализа бортовых самописцев имеет объективный источник доказательств и может быть использована для проведения повторных исследований международными организациями.

Добавим

До начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины эксперты КНИИСЭ участвовали в расследовании событий по фактам сбития гражданского пассажирского самолета компании "Malaysia Airlines" рейса МН17, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области и гражданского пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" рейса 752, сбитого 8 января 2020 года в Иране.

Напомним

За время войны эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет, и беспилотных летательных аппаратов.

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