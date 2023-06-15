Александр Рувин рассказал, почему россияне отправляют боевые самолеты в Украину с выключенными "черными ящиками"

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Детали

Учитывая то, что главной целью исследований "черных ящиков" является получение и расшифровка информации о процессе полета, записанной на этих самописцах и которая в дальнейшем используется следственными органами, россияне сознательно их выключают или отправляют в Украину самолеты совсем без "черных ящиков", чтобы сведения о сбивании их самолетов не существовало вообще.

Зачем нужны бортовые самописцы

Как отмечают эксперты, в военных воздушных судах бортовые самописцы фиксируют дополнительные параметры, которые учитывают специфику их применения. Они могут регистрировать данные о работе военных систем, таких как радары, спутниковые навигационные системы, системы поддержки боевых действий и т.д., а также специальные функции, которые обеспечивают аудиомолчание. Исследование этих аспектов требуют соответствующих знаний, навыков, программного обеспечения и других ресурсов.

Эксперты КНИИСЭ отмечают, что бортовые самописцы являются важным источником объективной информации о событиях, поскольку они не имеют субъективности и не поддаются влиянию человека. Информация, полученная из анализа бортовых самописцев имеет объективный источник доказательств и может быть использована для проведения повторных исследований международными организациями.

Добавим

До начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины эксперты КНИИСЭ участвовали в расследовании событий по фактам сбития гражданского пассажирского самолета компании "Malaysia Airlines" рейса МН17, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области и гражданского пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" рейса 752, сбитого 8 января 2020 года в Иране.

Напомним

За время войны эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет, и беспилотных летательных аппаратов.