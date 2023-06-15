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Александр Рувин рассказал подробности об исследовании российского противокорабельного комплекса "Бал"

Киев • УНН

 • 2301108 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Мобильный береговой ракетный комплекс противокорабельной обороны (БРК) "Бал" находится на вооружении российской армии с 2008 года. Его назначение – защита береговых объектов и инфраструктуры морского побережья путем контроля территориальных вод и проливных зон, обнаружения и поражения надводных целей. Однако сейчас рашисты используют его для ударов по украинским гражданским, инфраструктурным и военным объектам Украины. Об этом журналистам УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, эксперт-взрывотехник Александр Рувин.

Александр Рувин рассказал подробности об исследовании российского противокорабельного комплекса "Бал"

Цитата

"Исследования такого типа ракет для нас не новы, противокорабельные комплексы "Бал" уже использовались российскими оккупантами для обстрелов городов Украины. Ракеты Х-35/Х-35У, по сравнению с Х-101, характерны малым размером и низкой высотой полета. Например, длина Х-101 составляет около 7,4 м, а Х-35/Х-35У – 3,8 м. Вследствие этого усложняется работа нашей противовоздушной обороны. Враг пытается нанести наиболее ощутимые разрушительные удары всеми доступными средствами", – отметил Александр Рувин.

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Он рассказал, что ракетный комплекс "БАЛ" состоит из самоходного командного пункта управления и связи (до 2 единиц), пусковых установок (до 4 единиц), каждая из которых несет 8 противокорабельных ракет, а также транспортно-перегрузочных машин для обеспечения дальнейших залпов (до 4 единиц).

“Российскими террористами в БРК "БАЛ" используются ракеты Х-35/Х-35У, которые предназначены для уничтожения кораблей. Боевое применение дозвуковой крылатой ракеты Х-35У предусматривает поражение цели с заранее известными координатами, которые вводятся с командного пункта непосредственно перед пуском. Дальность поражения целей ракетой Х-35У составляет до 260 км”, - отметил директор КНИИСЭ.

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После пуска и сброса стартового двигателя, используется турбореактивный двигатель и ракета выполняет самостоятельный полет.

“Навигация ракеты обеспечивается с помощью инерциальной навигационной системы с коррекцией со спутников. Полет проходит на сверхмалой высоте от 10 до 15 метров с огибанием рельефа местности с помощью радиовысотомера и при постоянной дозвуковой скорости М=0,8-0,85. Детонирование проникающей осколочно-фугасной боевой части (весом около 145 кг) происходит после контакта с определенной целью или методом воздушного подрыва”, - резюмировал Александр Рувин.

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Ранее

В КНИИСЭ сообщили, что россия обстреливает Украину по меньшей мере девятью различными типами ракет, среди которых - крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Чаще всего обстрелы ведутся с территории россии, беларуси, Черного и Каспийского морей. На ряду с современным оружием страна-агрессор использует ракеты из прошлого века.

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