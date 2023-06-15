Александр Рувин рассказал подробности об исследовании российского противокорабельного комплекса "Бал"

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"Исследования такого типа ракет для нас не новы, противокорабельные комплексы "Бал" уже использовались российскими оккупантами для обстрелов городов Украины. Ракеты Х-35/Х-35У, по сравнению с Х-101, характерны малым размером и низкой высотой полета. Например, длина Х-101 составляет около 7,4 м, а Х-35/Х-35У – 3,8 м. Вследствие этого усложняется работа нашей противовоздушной обороны. Враг пытается нанести наиболее ощутимые разрушительные удары всеми доступными средствами", – отметил Александр Рувин.

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Он рассказал, что ракетный комплекс "БАЛ" состоит из самоходного командного пункта управления и связи (до 2 единиц), пусковых установок (до 4 единиц), каждая из которых несет 8 противокорабельных ракет, а также транспортно-перегрузочных машин для обеспечения дальнейших залпов (до 4 единиц).

“Российскими террористами в БРК "БАЛ" используются ракеты Х-35/Х-35У, которые предназначены для уничтожения кораблей. Боевое применение дозвуковой крылатой ракеты Х-35У предусматривает поражение цели с заранее известными координатами, которые вводятся с командного пункта непосредственно перед пуском. Дальность поражения целей ракетой Х-35У составляет до 260 км”, - отметил директор КНИИСЭ.

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После пуска и сброса стартового двигателя, используется турбореактивный двигатель и ракета выполняет самостоятельный полет.

“Навигация ракеты обеспечивается с помощью инерциальной навигационной системы с коррекцией со спутников. Полет проходит на сверхмалой высоте от 10 до 15 метров с огибанием рельефа местности с помощью радиовысотомера и при постоянной дозвуковой скорости М=0,8-0,85. Детонирование проникающей осколочно-фугасной боевой части (весом около 145 кг) происходит после контакта с определенной целью или методом воздушного подрыва”, - резюмировал Александр Рувин.

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Ранее

В КНИИСЭ сообщили, что россия обстреливает Украину по меньшей мере девятью различными типами ракет, среди которых - крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Чаще всего обстрелы ведутся с территории россии, беларуси, Черного и Каспийского морей. На ряду с современным оружием страна-агрессор использует ракеты из прошлого века.