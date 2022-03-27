Окупаційна влада Енергодара може примусово вивезти жителів до росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Окупаційна влада Енергодара найближчим часом може запропонувати жителям міста "зелені коридори" в Запоріжжя або Дніпро. Про це повідомляє УНН із посиланням на Енергоатом.
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"Просимо обережно ставитись та не довіряти подібним оголошенням. Цілком ймовірно, що така "евакуація" може завершитись примусовим вивезенням до росії, як це було з мешканцями Маріуполя", — ідеться у повідомленні.
Додали, що об’єктивна та правдива інформація щодо зелених коридорів є лише в офіційних повідомленнях Ірини Верещук, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо
В Енергодарі депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив так звану "народну раду".