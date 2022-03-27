Оккупационная власть Энергодара может принудительно вывезти жителей в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Оккупационная власть Энергодара в ближайшее время может предложить жителям города "зеленые коридоры" в Запорожье или Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.
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"Просим осторожно относиться и не доверять подобным объявлениям. Вполне вероятно, что такая "эвакуация" может завершиться принудительным вывозом в россию, как это было с жителями Мариуполя", — говорится в сообщении.
Добавили, что объективная и правдивая информация о зеленых коридоров есть только в официальных сообщениях Ирины Верещук, вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним
В Энергодаре депутат-коллаборационист от партии ОПЗ Андрей Шевчик создал так называемую "народную раду".