Оккупационная власть Энергодара может принудительно вывезти жителей в россию

Детали

"Просим осторожно относиться и не доверять подобным объявлениям. Вполне вероятно, что такая "эвакуация" может завершиться принудительным вывозом в россию, как это было с жителями Мариуполя", — говорится в сообщении.

Добавили, что объективная и правдивая информация о зеленых коридоров есть только в официальных сообщениях Ирины Верещук, вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним

В Энергодаре депутат-коллаборационист от партии ОПЗ Андрей Шевчик создал так называемую "народную раду".