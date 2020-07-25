Окупаційна "адміністрація" Севастополя повідомила про рекордний приріст COVID-19 у місті

“Станом на ранок 25 липня зареєстровані 20 нових випадків захворювання COVID-19. Більшість пацієнтів — місцеві жителі. Триває епідрозслідування, встановлюються джерела заражень”, — йдеться в повідомленні.

Всього, за даними так званого “уряду”, з початку пандемії видужала 251 особа, у якої був виявлений коронавірус, шість осіб померли.

У Севастополі за весь час пандемії зафіксовано 332 випадки зараження (включаючи дані на ранок суботи). При цьому наймасовішим було інфікування будівельників, які разом працювали на одному з об’єктів, — тільки за добу 27-28 квітня були виявлені 36 випадків. Протягом наступних двох місяців за добу не фіксувалося більше десятка нових випадків, найчастіше з’являлися поодинокі заражені. Після того, як в червні місто почало приймати туристів (в переважній більшості — громадяни РФ), кількість заражень за добу почала зростати — найбільше, 13 випадків, виявлено за добу 19-20 липня.

Додамо, що в Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 806 720 випадків зараження, одужали 597 140 осіб, померли 13 192. Відзначимо, що статистика враховує дані з окупованих українських Севастополя і АР Крим.