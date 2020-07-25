Оккупационная "администрация" Севастополя сообщила о рекордном приросте COVID-19 в городе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Число новых случаев заражения коронавирусом в оккупированном РФ Севастополе за минувшие сутки составило 20, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе так называемого “правительства” города, отмечает УНН.

“По состоянию на утро 25 июля зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. Большинство пациентов — местные жители. Идут эпидрасследования, устанавливаются источники заражений”, — говорится в сообщении.

Всего, по данным так называемого “правительства”, с начала пандемии выздоровел 251 человек, у которого был обнаружен коронавирус, шесть человек умерли.

В Севастополе за все время пандемии зафиксировано 332 случая заражения (включая данные на утро субботы). При этом самым массовым было инфицирование строителей, вместе работавших на одном из объектов, — только за сутки 27-28 апреля были выявлены 36 случаев. В течение последующих двух месяцев за сутки не фиксировалось более десятка новых случаев, чаще всего появлялись единичные зараженные. После того, как в июне город начал принимать туристов (в подавляющем большинстве — граждане РФ), число заражений за сутки начало расти — больше всего, 13 случаев, выявлено за сутки 19-20 июля.

Добавим, что в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192. Отметим, что статистика учитывает данные с оккупированных украинских Севастополя и АР Крым.

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