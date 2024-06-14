Окупанти регулярно змінюють висоту ракет, які запускають по України - Євлаш
Київ • УНН
Російські окупанти цієї ночі, завдаючи ударів по Україні, знову застосували тактику використання ракет та дронів Shahed з різних напрямків. росіяни регулярно змінюють висоту ракет, які запускають по території України.
Російські окупанти цієї ночі, завдаючи ударів по Україні, знову застосували тактику використання ракет та дронів Shahed з різних напрямків. росіяни регулярно змінюють висоту ракет, які запускають по території України. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає УНН.
Це тактика використання з різних напрямків своїх безпілотних літальних апаратів у поєднанні з ракетами різних типів. Вони можуть додавати різного типу, наприклад, бойову частину, збільшувати її, або зменшувати її залежно від поставленої задачі. Окрім того, як цієї ночі, ми бачили, як групи 3 "шахедів" об’єднувалися в дві, а потім припиняли своє існування. Тобто, це перегрупування і, як ми бачимо, це і зміна напрямку руху. Крилаті ракети сьогодні долетіли до Коломиї, після чого розвернулися і полетіли назад в напрямку Старокостянтинова. Тобто, от такі прийоми зі зміною висот. Вони постійно відбуваються, і кожна атака по своєму унікальна
Нагадаємо
У ніч на 14 червня у небі над Україною збили 7 ракет і 17 ударних дронів.