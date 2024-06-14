Российские оккупанты этой ночью, нанося удары по Украине, снова применили тактику использования ракет и дронов Shahed с разных направлений. россияне регулярно меняют высоту ракет, которые запускают по территории Украины. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.

Это тактика использования с разных направлений своих беспилотных летательных аппаратов в сочетании с ракетами различных типов. Они могут добавлять разного типа, например, боевую часть, увеличивать ее, или уменьшать ее в зависимости от поставленной задачи. Кроме того, как этой ночью, мы видели, как группы 3 "шахедов" объединялись в две, а затем прекращали свое существование. То есть, это перегруппировка и, как мы видим, это и изменение направления движения. Крылатые ракеты сегодня долетели до Коломыи, после чего развернулись и полетели обратно в направлении Староконстантинова. То есть, вот такие приемы с изменением высот. Они постоянно происходят, и каждая атака по своему уникальна - сказал Евлаш.

Напомним

В ночь на 14 июня в небе над Украиной сбили 7 ракет и 17 ударных дронов.