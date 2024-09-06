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Окупанти на Херсонщині погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не відвідуватимуть російські школи

Окупанти на Херсонщині погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не відвідуватимуть російські школи

Київ • УНН

 • 22177 перегляди

На окупованій Херсонщині колаборанти з військовими РФ перевіряли родини з дітьми перед навчальним роком. Погрожували позбавленням батьківських прав, якщо діти не відвідуватимуть школи з російською програмою.

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини перед початком навчального року колаборанти з озброєними військовими рф перевіряли родини з дітьми та погрожували позбавленням батьківських прав, якщо діти не відвідуватимуть школи з російською навчальною програмою. Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Напередодні навчального року окупанти провели перевірки родин з дітьми. До них приходили колаборанти у супроводі озброєних військових і погрожували позбавити батьківських прав, якщо учні не відвідуватимуть школи, в яких окупантами впроваджена російська навчальна програма. Також перевіряли застосунки на гаджетах, які використовуються для навчання в українських школах. В освітніх закладах дітям продовжують промивати мізки російською пропагандою. Змушують писати листи так званим учасникам "сво", завозять підручники з переписаною історією

 - сказав Прокудін.

Він також зазначив, що окупанти в школах намагаються через дітей дізнатися про проукраїнські настрої у їх батьків.

Нагадаємо

Загарбники продовжують конфісковувати нерухомість на тимчасово окупованих територіях України. За минулий місяць близько 3000 об'єктів нерухомості, включаючи 2000 квартир, були передані в "муніципальну власність".

Павло Башинський

Павло Башинський

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