Оккупанты на Херсонщине угрожают лишать родительских прав, если дети не будут посещать российские школы

На временно оккупированном левобережье Херсонщины перед началом учебного года коллаборационисты с вооруженными военными рф проверяли семьи с детьми и угрожали лишением родительских прав, если дети не будут посещать школы с российской учебной программой. Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Накануне учебного года оккупанты провели проверки семей с детьми. К ним приходили коллаборационисты в сопровождении вооруженных военных и угрожали лишить родительских прав, если ученики не будут посещать школы, в которых оккупантами внедрена российская учебная программа. Также проверяли приложения на гаджетах, которые используются для обучения в украинских школах. В образовательных учреждениях детям продолжают промывать мозги российской пропагандой. Заставляют писать письма так называемым участникам «сво», завозят учебники с переписанной историей - сказал Прокудин.

Он также отметил, что оккупанты в школах пытаются через детей узнать о проукраинских настроениях у их родителей.

Напомним,

Захватчики продолжают конфисковывать недвижимость на временно оккупированных территориях Украины. За прошедший месяц около 3000 объектов недвижимости, включая 2000 квартир, были переданы в «муниципальную собственность».