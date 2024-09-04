Окупанти відбирають житло українців на захоплених територіях - Спротив
Київ • УНН
Загарбники продовжують конфісковувати нерухомість на тимчасово окупованих територіях України. За минулий місяць близько 3000 об'єктів нерухомості, включаючи 2000 квартир, були передані в "муніципальну власність".
Загарбники продовжують відбирати житло українців на тимчасово окупованих територія. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Окупаційні адміністрації не зупиняються на досягнутому і продовжують рейди по підконтрольних населених пунктах на тимчасово окупованих територіях України. Вони систематично перевіряють помешкання, які не мають власників або не переоформлені відповідно до ворожого законодавства, і оголошують їх "безхазяйними".
Згідно з інформацією, протягом минулого місяця окупаційна влада передала близько трьох тисяч об’єктів нерухомого майна і понад одну тисячу одиниць рухомого майна у так звану "муніципальну власність" на сході України. Серед них – близько двох тисяч квартир, які раніше належали громадянам України, змушеним покинути окуповані території з початку російської агресії.
Крім того, виявлене майно також може бути передано у так звану "федеральну" або "регіональну" власність. Це означає, що окупанти використовують награбоване майно для своїх власних цілей, включаючи розселення особового складу противника та їх сімей.
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