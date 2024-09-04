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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты отбирают жилье украинцев на захваченных территориях - Сопротивление

Оккупанты отбирают жилье украинцев на захваченных территориях - Сопротивление

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 22:36  •  3736 просмотра

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Захватчики продолжают конфисковывать недвижимость на временно оккупированных территориях Украины. За прошедший месяц около 3000 объектов недвижимости, включая 2000 квартир, были переданы в «муниципальную собственность».

Захватчики продолжают отбирать жилье украинцев на временно оккупированных территория. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупационные администрации не останавливаются на достигнутом и продолжают рейды по подконтрольным населенным пунктам на временно оккупированных территориях Украины. Они систематически проверяют помещения, которые не имеют владельцев или не переоформлены в соответствии с вражеским законодательством, и объявляют их "бесхозными".

Согласно информации, в течение прошлого месяца оккупационные власти передали около трех тысяч объектов недвижимого имущества и более одной тысячи единиц движимого имущества в так называемую "муниципальную собственность" на востоке Украины. Среди них - около двух тысяч квартир, которые ранее принадлежали гражданам Украины, вынужденным покинуть оккупированные территории с начала российской агрессии.

Кроме того, обнаруженное имущество также может быть передано в так называемую "федеральную" или "региональную" собственность. Это означает, что оккупанты используют награбленное имущество для своих собственных целей, включая расселение личного состава противника и их семей.

Верещук: окупанти погрожують відбирати землю в українців, які виїхали з ТОТ13 февраля 2023, 00:57 • 690623 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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