Окупанти зранку завдавали ударів по Очакову та акваторії, є поранені - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні зранку завдали артилерійський та мінометний удар по місту Очаків та акваторії Очаківської громади у Миколаївській області. Двоє людей отримало поранення, один з них у тяжкому стані. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.
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«Миколаївський район. Сьогодні зранку, 7 квітня, о 04:54 та 5:00 ворог завдавав артилерійський та мінометний обстріл по місту Очаків та акваторії Очаківської громади», - написав Кім.
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За його словами, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста.
«Двоє людей отримало поранення, один з них у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Наслідки пошкоджень додатково уточнюються», - повідомив Кім.
Він зазначив, що о 5:20 ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
«У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», - додав Кім.
Доповнення
5 квітня ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади.