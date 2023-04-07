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Оккупанты утром наносили удары по Очакову и акватории, есть раненые - Ким

Оккупанты утром наносили удары по Очакову и акватории, есть раненые - Ким

Киев • УНН

 • 716860 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты сегодня утром нанесли артиллерийский и минометный удар по городу Очаков и акватории Очаковской громады в Николаевской области. Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Николаевский район. Сегодня утром, 7 апреля, в 04:54 и 5:00 враг наносил артиллерийский и минометный обстрел по городу Очаков и акватории Очаковской громады», - написал Ким.

Детали

По его словам, в результате чего повреждены жилые дома, магазины, гражданская инфраструктура города.

«Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела возникло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Последствия повреждений дополнительно уточняются», - сообщил Ким.

Он отметил, что в 5:20 враг наносил артиллерийские удары по территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

«В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно», - добавил Ким.

Дополнение

5 апреля враг наносил минометные удары по акватории Очаковской громады.

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