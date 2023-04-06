Окупанти завдавали ударів по акваторії Очаківської громади - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вчора ворог завдавав міноментих обстрілів по акваторії Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Вчора, 5 квітня, о 12:43, ворог завдавав міноментих обстрілів по акваторії Очаківської громади. У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив він.
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