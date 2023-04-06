Оккупанты наносили удары по акватории Очаковской громады - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Вчера враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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"Вчера, 5 апреля, в 12:43, враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил он.
Напомним
Над Николаевщиной сбили один БпЛА.