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Окупанти здійснили обстріл однієї громади на Миколаївщині - Кім

Окупанти здійснили обстріл однієї громади на Миколаївщині - Кім

Київ • УНН

 • 712903 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські загарбники за минулу добу обстріляли акваторію Очаківської громади, передає УНН з посиланням на сторінку голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Цитата

"Зранку, 3 квітня, о 06:42 ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без жертв та руйнувань", - повідомив Кім.

Доповнення

За інформацією, у місті Миколаїв, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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