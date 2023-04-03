Окупанти здійснили обстріл однієї громади на Миколаївщині - Кім

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"Зранку, 3 квітня, о 06:42 ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без жертв та руйнувань", - повідомив Кім.

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За інформацією, у місті Миколаїв, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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