Окупанти здійснили обстріл однієї громади на Миколаївщині - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські загарбники за минулу добу обстріляли акваторію Очаківської громади, передає УНН з посиланням на сторінку голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Цитата
"Зранку, 3 квітня, о 06:42 ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без жертв та руйнувань", - повідомив Кім.
Доповнення
За інформацією, у місті Миколаїв, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти ліквідують колаборантів під час "жесту доброї волі" з Василівки - мер Мелітополя