Оккупанты совершили обстрел одной общины на Николаевщине - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли акваторию Очаковской громады, передает УНН со ссылкой на страницу главы Николаевской ОГА Виталия Кима.
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"Утром, 3 апреля, в 06:42 враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Без жертв и разрушений", - сообщил Ким.
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По информации, в городе Николаев, а также Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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