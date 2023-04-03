Оккупанты совершили обстрел одной общины на Николаевщине - Ким

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"Утром, 3 апреля, в 06:42 враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Без жертв и разрушений", - сообщил Ким.

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По информации, в городе Николаев, а также Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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