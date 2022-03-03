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Окупанти завдали удару по ринку Барабашово у Харкові

Окупанти завдали удару по ринку Барабашово у Харкові

Київ • УНН

 • 642192 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти завдали удару по ринку Барабашово в Харкові. Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

"Вибухи на ринку "Барабашово", Харків", - написав Геращенко.

Доповнення

Перед цим повідомлялося, що російські окупанти завдали ударів по житловому масиву Салтівка у Харкові.

Раніше

Харків перебуває під бомбардуванням ворога. 1 березня ракети окупантів потрапили до будівлі Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлового масиву. За даними ОДА, 21 особа загинула і 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за ту добу.

2 березня у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. У результаті обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.

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