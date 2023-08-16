Окупанти завдали ударів по Харківщині: горять приватні будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні о 16 годині російські війська завдали ударів по Харківщині, а саме по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. Через це виникла пожежа у приватних будинках, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Цитата
“Окупанти о 16 годині завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило”. - повідомив Синєгубов.
Також через російські удари загорілись приватні та дачні будинки.
Наразі від озброєння, яким був вчинений удар встановлюється.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що армія рф у середу атакувала Харківську область, там зараз працюють сили протиповітряної оборони.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З Куп’янського району Харківщини за день евакуювали 92 людини