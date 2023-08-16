Окупанти завдали ударів по Харківщині: горять приватні будинки

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“Окупанти о 16 годині завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило”. - повідомив Синєгубов.

Також через російські удари загорілись приватні та дачні будинки.

Наразі від озброєння, яким був вчинений удар встановлюється.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що армія рф у середу атакувала Харківську область, там зараз працюють сили протиповітряної оборони.

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