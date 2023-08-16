З Куп’янського району Харківщини за день евакуювали 92 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У вівторок з Куп’янського району Харківської області евакуювали 92 людини, з них 17 — це діти. Такі дані назвав начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Продовжуємо за активної участі волонтерських організацій евакуйовувати цивільне населення з небезпечних громад Куп’янщини. За 15 серпня вивезено ще 92 людини. В тому числі 17 дітей, 50 жінок та 6 людей з інвалідністю”, — написав Синєгубов у Telegram.
Усього з початку оголошення обов’язкової евакуації вивезено 436 людей, в тому числі 128 дітей.
Нагадаємо
9 серпня керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич підписав розпорядження про оголошення обов’язкової евакуації. Людей евакуюють із 37 населених пунктів Куп’янського району області.