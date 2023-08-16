росіяни обстрілюють Харківщину, працює ППО - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Армія рф у середу атакувала Харківську область, там зараз працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Окупанти завдають ударів по області, залишайтеся в укриттях. Працює ППО!”, — написав Синєгубов у Telegram.
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Перед цим на Харківщині пролунала повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що про швидкісні цілі в напрямку обласного центру.
“Швидкісні цілі в напрямку Харкова! Перебувайте в укриттях!”, — йдеться у повідомленні у Telegram.