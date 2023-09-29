Окупанти запустили з Криму кілька груп ударних БпЛА "Shahed"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Повітряних силах України повідомили, що ворог запустив з Криму кілька груп ударних БпЛА "Shahed", передає УНН.
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"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим). Слідкуйте за повідомленнями. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - повідомили у Повітряних силах.
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Нагадаємо
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, 1 удар — по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари — по станціях РЕБ росіян.