Оккупанты запустили из Крыма несколько групп ударных БпЛА "Shahed"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Воздушных силах Украины сообщили, что враг запустил из Крыма несколько групп ударных БпЛА "Shahed", передает УНН.
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"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым). Следите за сообщениями. При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", - сообщили в Воздушных силах.
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Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара — по станциям РЭБ россиян.