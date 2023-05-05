Окупанти за добу завдали два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські військові протягом доби завдали 2 ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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«Сьогодні противник завдав 2 ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
«На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації», - зазначається в повідомленні.
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