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Окупанти за добу завдали два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські військові протягом доби завдали 2 ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

«Сьогодні противник завдав 2 ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.

Додамо

Повідомляється, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

«На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації», - зазначається в повідомленні.

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