Оккупанты за сутки нанесли два ракетных и 26 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Российские военные в течение суток нанесли 2 ракетных, 26 авиационных ударов и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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«Сегодня противник нанес 2 ракетных, 26 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сообщении.
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Сообщается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
«На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории республики беларусь и в дальнейшем находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации», - отмечается в сообщении.
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