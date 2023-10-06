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Окупанти за добу 156 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 156 разів вдарили по населеним пунктам Запорізької області, зокрема, здійснили 9 БПЛА-атак. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Про це повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

«Минулої доби військовослужбовці рф вели вогонь по 23 населених пунктах Запорізької області– зафіксовано 156 ударів», - написав Малашко у Telegram.

Деталі

131 артобстріл рф прийшовся по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл.

Ворог здійснив 11 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Малої Токмачки й Роботиного, 9 БПЛА-атак Роботиного, Новодарівки та Новоандріївки, а також авіаційні удари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Новоданилівці.

«Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали», - зазначив очільник ОВА.

Доповнення

4 жовтня російські війська 189 разів вдарили по населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранення отримала 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна жителька Оріхова.

Українські Національні Новини

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