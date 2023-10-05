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Окупанти за добу 189 разів обстріляли Запорізьку область, поранені двоє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 189 разів вдарили по населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранення отримала 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна жителька Оріхова. Про це повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

“Минулої доби ворог завдав 189 ударів по 23 населених пунктах ”, - написав Малашко у Telegram.

Деталі

163 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Преображенки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів й Кам'янського.

Військовослужбовці рф здійснили 4 авіаудари по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 9 БПЛА-атак Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки й Степового, а також 13 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Білогір'я та Степового.

«Внаслідок артударів поранення отримала 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна оріхів'янка – їх оперативно доправлено до лікувальних установ», - зазначив очільник ОВА.

Також повідомив, що через російські обстріли минулої доби надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Доповнення

3 жовтня російські війська 122 рази вдарили по населеним пунктам Запорізької області, зокрема, випустили 4 авіаційні бомби по Оріхову й Новодарівці.

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