Оккупанты за сутки 156 раз обстреляли Запорожскую область, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки 156 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, совершили 9 БПЛА-атак. В результате обстрелов никто не пострадал. Об этом сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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«За прошедшие сутки военнослужащие рф вели огонь по 23 населенным пунктам Запорожской области– зафиксировано 156 ударов», - написал Малашко в Telegram.
Детали
131 артобстрел рф пришелся по территории Новояковловки, Гуляйполя, железнодорожного, волшебного, Красного, Малиновки, Полтавки, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.
Враг совершил 11 РСЗО-обстрелов Орехова, Малой Токмачки и Роботино, 9 БПЛА-атак Роботино, Новодаровки и Новоандреевки, а также авиационные удары по Орехову, Роботино, Новодаровке, Малой Токмачке и Новоданиловке.
«Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали», - отметил глава ОВА.
Дополнение
4 октября российские войска 189 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов ранения получила 47-летняя жительница Каменского и 64-летняя жительница Орехова.