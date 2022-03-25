Окупанти втретє використали заборонені фосфорні бомби
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Окупанти застосували фосфорні бомби над Донецьком. Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram, передає УНН.
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"Фосфорні бомби над Донецьком. Вже втретє армія рф використовує заборонені фосфорні бомби у "спецоперації" в Україні. Раніше російські війська вдарили фосфорними боєприпасами по Попасній. До цього в районі Гостомеля та Ірпеня. Про це повідомляли ITV News", - йдеться у дописі.
Як додав журналіст, використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.
Нагадаємо
По Луганщині окупанти вночі завдали ударів ракетами та фосфорними бомбами, четверо загиблих.