Окупанти втретє використали заборонені фосфорні бомби

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"Фосфорні бомби над Донецьком. Вже втретє армія рф використовує заборонені фосфорні бомби у "спецоперації" в Україні. Раніше російські війська вдарили фосфорними боєприпасами по Попасній. До цього в районі Гостомеля та Ірпеня. Про це повідомляли ITV News", - йдеться у дописі.

Як додав журналіст, використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

Нагадаємо

По Луганщині окупанти вночі завдали ударів ракетами та фосфорними бомбами, четверо загиблих.