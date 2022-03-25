Оккупанты в третий раз использовали запрещенные фосфорные бомбы

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"Фосфорные бомбы над Донецьком. Уже в третий раз армия рф использует запрещенные фосфорные бомбы в "спецоперации" в Украине. Ранее российские войска ударили фосфорными боеприпасами по Попасной. До этого в районе Гостомеля и Ирпеня. Об этом сообщали ITV News", - говорится в заметке.

Как добавил журналист, использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

Напомним

По Луганщине оккупанты ночью нанесли ударов ракетами и фосфорными бомбами, четверо погибших.