Оккупанты в третий раз использовали запрещенные фосфорные бомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Оккупанты применили фосфорные бомбы над Донецком. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram, передает УНН.
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"Фосфорные бомбы над Донецьком. Уже в третий раз армия рф использует запрещенные фосфорные бомбы в "спецоперации" в Украине. Ранее российские войска ударили фосфорными боеприпасами по Попасной. До этого в районе Гостомеля и Ирпеня. Об этом сообщали ITV News", - говорится в заметке.
Как добавил журналист, использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.
Напомним
По Луганщине оккупанты ночью нанесли ударов ракетами и фосфорными бомбами, четверо погибших.