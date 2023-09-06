Окупанти вранці обстріляли Харківщину касетними боєприпасами, є поранений - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли село у Харківській області касетними боєприпасами, є поранений чоловік, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
"Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні, близько 7:00 ранку російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Нова Гнилиця Чугуївського району", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
З його слів, пошкоджено приватний житловий будинок.
"Осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо
Окупанти завдали два удари керованими авіабомбами по Харківщині, зруйнували дитсадок.