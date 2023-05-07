Окупанти вночі випустили по Україні 6 ракет Х-22 – Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Минулої ночі російські окупанти обстрілювали Україну ракетами Х-22. Як повідомив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, за ніч росіяни випустили 6 ракет Х-22, передає УНН.
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За словами речника, окупанти застосовують все більше ракет, які у них залишились з радянських часів і бережуть свою високоточну зброю.
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"Минула ніч ознаменувалася потужною атакою літаків дальньої авіації ТУ22М3. Запускали по Україні ракети Х-22 (надзвукова крилата протикорабельна ракета радянського зразка. Ракета повітряного базування великої дальності - ред.). Ми знаємо, наскільки це потужна і терористична ракета. З 7 бомбардувальників було випущено 6 ракет. Вони своїх цілей не досягли", – повідомив Ігнат.
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Ігнат також повідомив, що в українському арсеналі мало зброї, яка здатна збивати російську ракету Х-47 «Кинджал».
Минулої ночі повідомлялося про низку вибухів у Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі.