Оккупанты ночью выпустили по Украине 6 ракет Х-22 - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Прошлой ночью российские оккупанты обстреливали Украину ракетами Х-22. Как сообщил в эфире национального телемарафона представитель Воздушных Сил Юрий Игнат, за ночь россияне выпустили 6 ракет Х-22, передает УНН.
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По словам представителя, оккупанты применяют все больше ракет, которые у них остались с советских времен и берегут свое высокоточное оружие.
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"Прошлая ночь ознаменовалась мощной атакой самолётов дальней авиации ТУ22М3. Запускали по Украине ракеты Х-22 (сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета советского образца. Ракета воздушного базирования большой дальности - ред.). Мы знаем, насколько это мощная и террористическая ракета. Из 7 бомбардировщиков было выпущено 6 ракет. Они своих целей не достигли", – сообщил Игнат.
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Игнат также сообщил, что в украинском арсенале мало оружия, которое способно сбивать российскую ракету Х-47 «Кинжал».
Прошлой ночью сообщалось о ряде взрывов в Николаеве, Днепре и Запорожье.