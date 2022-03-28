Окупанти вночі обстріляли Ніжин та Чернігів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Російські окупанти минулої ночі продовжили обстріли Чернігівської області. Зокрема, під обстріли потрапив Чернігів та Ніжин. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА (ОВА) В‘ячеслав Чаус, пише УНН.
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"Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує гатити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина. Москальська мерзота відповість за все: військові російської армії - своїм життям, а хтось грошима – це я про територію росії", - наголосив Чаус.
Доповнення
Ввечері 27 березня російські війська обстріляли житловий мікрорайон у Чернігові. Як повідомили очевидці, прилетіло три міни.