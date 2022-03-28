Оккупанты ночью обстреляли Нежин и Чернигов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Российские оккупанты минувшей ночью продолжили обстрелы Черниговской области. В частности, под обстрелы попал Чернигов и Нежин. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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"Ситуация у нас почти без изменений. Враг продолжает бить по городу Чернигову, также были обстрелы пригорода Нежина. Москальская мразь ответит за все: военные российской армии - своей жизнью, а кто-то деньгами - это я о территории россии", - подчеркнул Чаус.
Дополнение
Вечером 27 марта российские войска обстреляли жилой микрорайон в Чернигове. Как сообщили очевидцы, прилетело три мины.