Окупанти визнали, що в Криму не вистачає 2 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російські загарбники визнали, що в тимчасово окупованому Криму не вистачає 2 тис. медиків. Про це повідомила постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Окупанти почали заявляти та визнали, що в Криму не вистачає 2 тис. медиків», - сказала Ташева.
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Окрім того, вона повідомила, що зростає кількість реакцій представників окупаційних адміністрацій на заяви України щодо Криму. Раніше таких реакцій майже не фіксували.
«Від планової діяльності окупанти перейшли до імпровізованого реагування. Важливі інформаційні наративи України проникають в інфопростір окупованого Криму, й окупанти вимушені на них реагувати», - розповіла Ташева.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути варіанти повернення Криму невійськовим шляхом.