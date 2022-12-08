Оккупанты признали, что в Крыму не хватает 2 тыс. медиков

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«Оккупанты начали заявлять и признали, что в Крыму не хватает 2 тыс. медиков», - сказала Ташева.

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Кроме того, она сообщила, что растет количество реакций представителей оккупационных администраций на заявления Украины по Крыму. Раньше таких реакций почти не фиксировали.

«От плановой деятельности оккупанты перешли к импровизированному реагированию. Важные информационные нарративы Украины проникают в инфопространство оккупированного Крыма, и оккупанты вынуждены на них реагировать», - рассказала Ташева.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем.