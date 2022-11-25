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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський готовий розглянути варіанти повернення Криму невійськовим шляхом

Зеленський готовий розглянути варіанти повернення Криму невійськовим шляхом

Київ • УНН

 • 1922668 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути варіанти повернення Криму невійськовим шляхом.

Про це Глава держави сказав в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

Деталі

Зеленський визнав, що доля Криму піднімається на міжнародний порядок денний.

Цитата

“Я розумію, що всі збентежені ситуацією і тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки „за“”, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що “якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим є частиною російської федерації, ніхто не повинен марнувати на це час. Це марна трата часу”.

Зеленський додав, що напади на цивільну інфраструктуру показали, що Москва не має наміру вести переговори про припинення війни.

Нагадаємо

Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні прокоментував руйнування у Херсоні внаслідок російських ракетних ударів. Він назвав обстріл Херсона — це помста тих, хто програв.

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