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Зеленский готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем

Киев • УНН

 • 1922663 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем.

Об этом Глава государства сказал в интервью Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Зеленский признал, что судьба Крыма поднимается на международную повестку дня.

Цитата

“Я понимаю, что все обеспокоены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только „за“”, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что “если решение не предусматривает деоккупацию и Крым является частью российской федерации, никто не должен тратить на это время . Это пустая трата времени”.

Зеленский добавил, что нападения на гражданскую инфраструктуру показали, что Москва не намерена вести переговоры о прекращении войны.

Напомним

Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал разрушение в Херсоне в результате российских ракетных ударов. Он назвал обстрел Херсона — это месть проигравших.

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