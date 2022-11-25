Зеленский готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем

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Зеленский признал, что судьба Крыма поднимается на международную повестку дня.

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“Я понимаю, что все обеспокоены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только „за“”, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что “если решение не предусматривает деоккупацию и Крым является частью российской федерации, никто не должен тратить на это время . Это пустая трата времени”.

Зеленский добавил, что нападения на гражданскую инфраструктуру показали, что Москва не намерена вести переговоры о прекращении войны.

Напомним

Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал разрушение в Херсоне в результате российских ракетных ударов. Он назвал обстрел Херсона — это месть проигравших.