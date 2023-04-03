Окупанти випустили по Херсонщині 131 снаряд, загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонщину 20 разів, випустивши 131 снаряд. Загинула 75-річна жінка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«росіяни обстрілюють нашу область щоденно. За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 20 разів, з них один раз безпосередньо обстріляв Херсон. Це 131 снаряд з різних видів озброєння. Загинула 75-річна жінка», - розповів Прокудін.
Він повідомив, що 4 снаряди влучили у житловий квартал Херсона.
Доповнення
1 квітня росіяни обстріляли місто Берислав у Херсонській області.