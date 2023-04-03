Оккупанты выпустили по Херсонской области 131 снаряд, погиб человек

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«россияне обстреливают нашу область ежедневно. За минувшие сутки враг обстрелял Херсонскую область 20 раз, из них один раз непосредственно обстрелял Херсон. Это 131 снаряд из различных видов вооружения. Погибла 75-летняя женщина», - рассказал Прокудин.

Он сообщил, что 4 снаряда попали в жилой квартал Херсона.

Дополнение

1 апреля россияне обстреляли город Берислав в Херсонской области.