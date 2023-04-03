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Оккупанты выпустили по Херсонской области 131 снаряд, погиб человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 20 раз, выпустив 131 снаряд. Погибла 75-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«россияне обстреливают нашу область ежедневно. За минувшие сутки враг обстрелял Херсонскую область 20 раз, из них один раз непосредственно обстрелял Херсон. Это 131 снаряд из различных видов вооружения. Погибла 75-летняя женщина», - рассказал Прокудин.

Он сообщил, что 4 снаряда попали в жилой квартал Херсона.

Дополнение

1 апреля россияне обстреляли город Берислав в Херсонской области.

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